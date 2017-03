Dít is de grootste fout die je maakt tijdens je dieet

Wil je wat kilo’s verliezen? Dan moet je vooral opletten als je samen met vrienden eet. Uit onderzoek van de American Heart Association blijkt dat uit eten gaan de grootste valkuil is voor mannen en vrouwen op dieet. Voor vrouwen in de overgang zijn er nog extra aandachtspunten, zoals dokter Rutger in de video hierboven aangeeft.

De Amerikaanse gezondheidsorganisatie observeerde een jaar lang 150 obese mannen en vrouwen op dieet, dankzij een app op hun smartphone. Daarop hielden de deelnemers bij hoeveel calorieën ze tot zich namen. Ook kregen ze een vragenlijst die onder meer polste naar hun gevoelens als ze samen met vrienden aten.

Wat blijkt? Mensen die met anderen aan tafel schoven, hadden 60 procent kans om méér te eten dan wanneer ze thuis zouden koken.

Niet alleen met vrienden eten is slecht voor je dieet. Ook als je op het werk of in de auto luncht nuttigt, eet je zo’n 30 tot 40 procent meer dan gewoon thuis aan de keukentafel.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock

