Dit doet de grootte van je kopje met de smaak van je koffie

Veel mensen kunnen niet zonder een goede kop koffie in de ochtend. Dat die koffie verschillende soorten, sterktes en smaken kent, is bekend. Maar nu blijkt dat de grootte van je koffiekop invloed heeft op hoe je de kwaliteit ervan ervaart.

Uit onderzoek blijkt dat de hoogte en diameter van een koffiekop invloed heeft op hoe mensen de smaak, het aroma en zelfs de prijs van een kop koffie beoordelen.

300 koffiedrinkers

Aan het onderzoek deden 300 koffiedrinkers uit China, Colombia en het Verenigd Koninkrijk mee. Ze werden gevraagd om verschillende formaten koffiekoppen te beoordelen op hun aroma, intensiteit, temperatuur, hoeveelheid cafeïne en zoetheid. Bovendien moesten de deelnemers aangeven hoeveel ze voor elke kop koffie zouden willen betalen.

Klein kopje = bitter

Wat bleek? Deelnemers uit alle drie de landen verwachtten dat koffie in een klein, smal kopje bitterder zou zijn, met een sterker aroma en intensere smaak dan koffie in een grotere kop. In zo’n grote kop verwachtten de deelnemers zoetere koffie.

Meer betalen

Wat de prijs betreft, zouden de Chinezen voor elke kop koffie hetzelfde bedrag over hebben, ongeacht de grootte. Deelnemers uit Colombia en het Verenigd Koninkrijk wilden alleen meer betalen voor koffie in een bredere en hogere kop.

Mensen verwachten dus een bepaald soort koffie in een specifieke kop. Ook handig om te weten voor thuis.

