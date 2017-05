Hoofdpijn? Misschien komt het door dít voedingsmiddel

Vaak last van hoofdpijn? Dat kan veel verschillende oorzaken hebben. Stress, vermoeidheid, maar ook bepaalde voedingsmiddelen kunnen de oorzaak zijn van hoofdpijn (zie video). Zo ook een stukje oude kaas.

Door bepaalde stofjes in oude kaas kun je inderdaad hoofdpijn krijgen. Dat is slecht nieuws voor mensen die hier gevoelig voor zijn én van kaas houden. In oude kaas zit het stofje tyramine en dat is de boosdoener. Dit stofje kan ervoor zorgen dat de bloeddruk snel stijgt en daar kun je dan weer stekende hoofdpijn van krijgen.

Niet alleen in oude kaas zit deze stof, maar ook in bijvoorbeeld Parmezaanse kaas, cheddar en blawschimmelkaas. Belangrijk om te onthouden: hoe hoger het gehalte tyramine, hoe groter de kans op hoofdpijn. Ook voor wijn- en chocoladeliefhebbers is er slecht nieuws want naast kaas bevatten ook chocolade, wijn, zuurkool en vleeswaren deze stof. Om van je hoofdpijn af te komen, zou je dus eens kunnen proberen om deze etenswaren van je menu te schrappen.

Bron: Margriet.nl. Beeld: iStock.