Daar gaan we weer: het hooikoortsseizoen is geopend

Heerlijk dat lenteweer, maar als je last hebt van hooikoorts is het niet zo’n pretje. Afgelopen week zaten duizenden Nederlanders bij de huisarts met hooikoortsklachten. Gelukkig hebben wij dokter Rutger, die je in bovenstaande video haarfijn uitlegt wat je tegen je klachten kunt doen.

Via de website Pollennieuws kun je bekijken hoe groot de kans is dat je komende week last hebt van hooikoortsklachten in jouw woonplaats.

Beeld: iStock