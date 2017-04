5x waarom het zo belangrijk is om je huis goed te ventileren

Een goed geïsoleerd huis is fijn voor je energierekening. Blijf je huis wel goed ventileren, frisse lucht is belangrijk voor een gezonde leefomgeving.

5 redenen om je huis goed te ventileren

1. Zo voorkom je klachten als hoofdpijn, vermoeidheid en allergieën

Je kent het misschien wel: dat je in een vergaderruimte zit met de ramen dicht. Na een tijd wordt het daar muf en kun je hoofdpijn krijgen.

2. Om muffe luchtjes of etensgeur te verdrijven

Zet een extra raam open na het koken. Meerdere keren per dag kort je huis luchten (max. 10 minuten) is effectiever dan één keer lang. Je huis luchten doe je 24 uur per dag, door roosters of klepraampjes open te zetten. Wist je dat je vieze luchtjes in de keuken ook kun wegjagen met de oven? Bekijk het verrassend simpele trucje in de video.

3. Om allergieën en ziektes te voorkomen

Door een goede ventilatie kun je de lucht in je huis zuiveren en ziektes voorkomen. Ook planten in je huis dragen bij aan een beter leefklimaat.

4. Schadelijke stoffen worden opgelost door goed ventileren

Rook niet in huis, dat maakt meteen een groot verschil. Natuurlijk is een goede ventilatie geen garantie om een koolmonoxidevergiftiging te voorkomen, maar het verkleint de kans wel. Laat daarnaast je cv-ketel regelmatig controleren door een monteur.

5. Schimmels krijgen geen kans

De keuken en badkamer zijn de ruimtes in huis waar veel vocht vrijkomt. Hierdoor kunnen schimmels aan de wanden en plafond ontstaan. En dat kan weer gezondheidsproblemen opleveren bij sommige mensen. Door goed te ventileren, krijgen die schimmels geen kans om zich te ontwikkelen.

Bron: VTWonen, Rijksoverheid, Beeld: iStock