Dit is dé perfecte temperatuur voor in je slaapkamer

Heb jij elke avond weer grote moeite om in slaap te vallen? Het zou zomaar eens aan de temperatuur in je slaapkamer kunnen liggen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de temperatuur een belangrijkere rol speelt dan licht of tijd, als het gaat om je nachtrust.

Lage temperatuur

Maar hoe zat het ook alweer met de temperatuur in je slaapkamer? Het is vrij simpel: wanneer je aan het slapen bent daalt je lichaamstemperatuur. Aan het einde van de slaapcyclus stijgt deze weer, om je lichaam duidelijk te maken dat het tijd is om wakker te worden. Daarom is het belangrijk om de temperatuur in je slaapkamer laag te houden.

Perfecte temperatuur

Maar wat is nu dé perfecte temperatuur voor in je slaapkamer? Dr. Rachel Salas, neurowetenschapper aan de Johns Hopkins University deed er onderzoek naar en ontdekte dat de perfecte slaaptemperatuur 18 graden Celsius is.

Bron: Men’s Health. Beeld: iStock/KIJK