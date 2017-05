Heftig: jongetje is allergisch voor 90% van al het eten op aarde

Als je een notenallergie of coeliakie hebt, kan het al best lastig zijn om iets lekkers te bestellen in een restaurant. Laat staan als je allergisch bent voor bijna alles, zoals de 6-jarige Christopher. Er zijn slechts 7 voedingsmiddelen die hij mag eten.

De kleine Christopher uit Texas lijdt aan eosinofiele oesofagitis, een chronische ontstekingsziekte van de slokdarm. Mensen met deze ziekte hebben vaak last van meerdere voedsel-allergieën. Christopher is wel een heel extreem geval: hij is allergisch voor zo’n 90% van al het eten. Het jochie heeft ook een verzwakt immuunsysteem, waardoor hij heel ziek kan worden als hij iets verkeerds eet, of zelfs als hij het alleen maar ruikt.

Wafelfrietjes

Het jongetje mag alleen druiven, citroen, appels, tomaten, rijst, aardappels en bananen eten. Onlangs gaven zijn artsen groen licht om eens een wafelfrietjes van de Amerikaanse fastfoodketen Chick-fil-A te proberen, zolang ze maar in apart vet werden gebakken. Gelukkig werd Christopher niet ziek. Hij was zó blij dat de frietjes kon eten, dat hij nu de allergrootste fan is van de fastfoodketen. Hij heeft zelfs zijn eigen speelgoed-Chick-fil-A gekregen.

Bron & beeld: Little Things.