Mensen met déze karaktereigenschap zouden langer leven

Is het glas bij jou altijd halfvol? Dat kan nog weleens een grote betekenis gaan hebben in je leven. Een positieve kijk op het leven zou ervoor zorgen dat je langer leeft. En gelukkig kan vlogger Manon je daar ook het een en ander over leren (zie video).

Uit onderzoek van Harvard University blijkt namelijk dat vrouwen met een positieve kijk op het leven minder kans hebben om te overlijden aan infecties, kanker en hart- en vaatziekten. Voor deze studie vulden 70.000 vrouwen een enquête in over hun fysieke en mentale gezondheid, vooral in tijden dat ze het moeilijk hadden. Acht jaar lang werden ze gevolgd en na deze tijd konden de onderzoekers met zekerheid zeggen: optimistische vrouwen zullen minder snel sterven aan een infectie dan vrouwen bij wie het glas halfleeg is.

Minder kans

Maar dat geldt niet alleen voor infecties. Deze vrouwen zouden ook 39% minder kans hebben om te overlijden aan een beroerte, 16% minder kans om te overlijden aan kanker en 38% minder kans op hart- en luchtwegaandoeningen met dodelijke gevolgen. Het kan volgens dit onderzoek dus écht een verschil maken om positief te blijven.

Positief blijven

Is jouw glas altijd halfleeg in plaats van halfvol? Probeer dan toch om ook de positieve dingen in het leven te bekijken. Je gezondheid zal je dankbaar zijn.

Bron: Goedgevoel.be. Beeld: iStock.