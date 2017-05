Een complimentje van een collega, een croissantje bij het ontbijt en de eerste zonnestralen na een regenbui: de dag zit vol met kleine geluksmomentjes. Uit onderzoek blijkt dat dit soort dagelijkse lichtpuntjes een groot effect hebben op onze gezondheid en welzijn. Maar, we lopen er te vaak aan voorbij.

Geluk betekent voor iedereen iets anders. Bekijk de video voor het prachtige geluksmoment van Raisa.

Het onderzoek laat zien dat je geluk voor 40 procent afhankelijk is van hoe je in elkaar zit, voor 10 procent van de dingen die je meemaakt en voor 50 procent van hoe je reageert op die dingen. Met andere woorden: als je fijne kleine dingen meer aandacht geeft en er bewust van geniet, word je op den duur gelukkiger.

Als het je lukt om meer bij kleine geluksmomenten stil te staan, zou dat volgens het onderzoek de volgende 5 effecten op je gezondheid en welzijn geven.

Je hebt minder last van stress

Stress is het spiegelbeeld van geluk. Het ontstaat bij een gebrek aan een doel, een gebrek aan erkenning en een gebrek aan vertrouwen. Daar komt bij dat we de omgeving voortdurend scannen op tekenen van gevaar. Dit gebeurt onbewust, in een 33e-miliseconden. Bij veel stress gaat ons lichaam in de overlevingsstand door de chemische stoffen die bij dit proces vrijkomen. Je kan minder genieten, bent minder veerkrachtig en creatief en minder open. Stress beperkt dus het functioneren, terwijl geluk het tegenovergestelde doet. Als je geluk ervaart, vinden er intern juist allerlei stimulerende processen plaats waardoor je zowel fysiek, emotioneel als mentaal over meer mogelijkheden beschikt en veel beter gaan presteren.

Je presteert beter op je werk

Dit hangt samen met het vorige punt: geluk stimuleert het menselijk brein. Je wordt creatiever, ontspannen, geconcentreerder en kan hierdoor dus beter functioneren op de werkvloer.

Je kan beter omgaan met een tegenslag

Als je langer stil staat bij geluksmomentjes, sta je automatisch langer stil bij je gevoel en je gedachten. Je reflectief vermogen verbetert hierdoor waardoor je beter kan relativeren. Dit zorgt ervoor dat je je beter kan wapenen tegen tegenslagen in het leven.

Je humeur wordt over het algemeen beter

Logisch: wie meer geluk ervaart geniet vaker en wie vaak geniet is vrolijk gestemd.



Je wordt zelfs minder snel ziek

Veel piekeren zorgt ervoor dat het peil van cortisol stijgt. Dit is een stresshormoon dat we nodig hebben, maar een teveel ervan doet afbraak aan je afweersysteem. Daarnaast is stress is slecht voor je gezondheid: door stress neemt je hartslag toe, word je ademhaling sneller en spannen je spieren zich. Als dat vaak en langdurig gebeurt, raakt je lichaam uitgeput. Je weerstand neemt af en je bent vatbaarder voor ziekten. Bij punt één zagen we dat geluk het tegenovergestelde is van stress. Als je gelukkig bent heb je minder stress, en bij weinig stress word je minder snel ziek. En als je niet ziek bent, ben je sneller gelukkig. Zo is het cirkeltje weer rond!

Bron: het Grote Geluksonderzoek, psychologiemagazine, DokterDokter Beeld: iStock