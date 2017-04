Dít zegt de kleur van een banaan over de gezondheidsvoordelen

Bananen zijn het ideale tussendoortje. Je neemt ze zo mee in je tas en ze bevatten veel goede stoffen. Maar wist je dat deze voordelen met de rijpheid te maken hebben?



Een banaan geeft je snel energie, maar het fruit heeft nog meer voordelen. Die voordelen veranderen als een banaan rijper wordt. Daar kun je dus op letten als je weet welke voedingswaarden jij nodig hebt.

Donkere schil

Bananen met een gespikkelde en wat donkerdere schil (5, 6 en 7) bevatten veel proteïnen, mineralen en kalium. Een tekort aan mineralen kan problemen met de spieren veroorzaken waardoor je bijvoorbeeld kramp krijgt. Dat is ook een van de redenen waarom sporters vaak een banaan eten.

Kalium

Daarnaast kan genoeg kalium ervoor zorgen dat problemen met de nieren worden voorkomen. Volgens onderzoek kan het zelfs zijn dat wanneer je regelmatig een banaan eet de kans op een kwaadaardige tumor kleiner wordt. Heb je een hoge bloeddruk of een verhoogde kans op hart- en vaatziekten? Ook dan kan kalium een belangrijke rol spelen. Daarvoor zou je 1,3 gram kalium per dag binnen moeten krijgen, wat neerkomt op 2 of 3 bananen per dag.

Cholesterol

De wat bruinere bananen bevatten ook meer fytosterolen. Deze stof helpt je cholesterol te verlagen en daardoor blijf je over het algemeen fitter. Bananen bevatten daarnaast enzymen die goed zijn voor het slijm dat de buikwand beschermt en daardoor maagzweren tegengaan.

Groene bananen

Groene bananen (1, 2, 3 en 4) laten we meestal nog even liggen tot ze wat geler zijn, maar deze bananen hebben ook zo hun voordelen. In de vrucht zit een bepaald soort zetmeel dat helpt om de conditie van mensen met diabetes te verbeteren. Groene bananen bevatten meer van deze stof dan rijpere varianten.

Slank

Dit is helemaal goed nieuws: groene bananen houden je slank. Datzelfde zetmeel zorgt er namelijk voor dat vet opgeslagen wordt in je lichaam en dat er meer energie wordt gebruikt. Sta je regelmatig in de sportschool? Dan kan er daardoor sneller verandering te zien zijn.



Bron: Brightside.me. Beeld: iStock