Dít zegt de kleur en de structuur van je ontlasting over je gezondheid

Je ontlasting kan je veel vertellen over je gezondheid. Het is goed om de kleur en de structuur goed in de gaten te houden.

Poep heeft misschien een beetje een vies imago, maar het is eigenlijk iets heel gezonds. Op deze manier zorgt je lichaam dat je alles wat je niet nodig hebt ook niet meer in je lichaam hebt. Daarom is het ook belangrijk om je ontlasting in de gaten te houden.

Er is eigenlijk geen ‘normaal’ aantal keer poepen op een dag. Sommigen doen het 1 of 2 keer per dag, maar zolang het goed voelt, is het volgens doktoren prima. Let er wel op dat je per toiletbezoek niet te lang blijft zitten.

Als je iets geks ziet aan je ontlasting hoef je echt niet meteen in paniek te raken. Houd het wel even goed in de gaten. Als het langer zo blijft, laat het dan controleren door een dokter. Zo kun je zelf zien of er eventueel iets mis is:

Bruin, groen en geel

Bruin is zoals we poep kennen en dat is eigenlijk ook de meest ‘gezonde’ kleur van ontlasting die je kunt hebben. Ontlasting wordt bruin doordat er gal wordt geproduceerd in de lever. Bij deze kleur hoef je je dus nergens zorgen om te maken. Kan ontlasting ook groen zijn? Ja, als je groene ontlasting hebt, kan het zijn dat voedsel te snel door je darmen gaat. Ook kan veel groen voedsel eten de oorzaak zijn van deze kleur ontlasting of het eten van producten met groene kleurstof. Is je ontlasting geel? Dat komt door overtollig vet wat kan wijzen op een afwijking in de dunne darm of glutenintolerantie.

Zwart, grijs en rood

Hele donkerbruine of zwarte ontlasting kan komen door een interne bloeding door een maagzweer of kanker. Maar het hoeft niet altijd meteen zo’n heftige oorzaak te hebben. Je ontlasting kan ook heel donker zijn door medicijnen die ijzer bevatten. Blijf het wel goed in de gaten houden en raadpleeg een dokter als je je zorgen maakt. Witte ontlasting? Ja, het kan. Dat komt dan door een blokkade in de galwegen of door medicijnen. Bij witte ontlasting is het verstandig om altijd een arts raad te plegen. Hetzelfde geldt als je rode ontlasting hebt. Bloed in de ontlasting is nooit een goed teken en altijd een reden om een afspraak bij de huisarts te maken.

Keutels, worstvormig en vloeibaar

Ziet je ontlasting eruit als losse, harde keutels? Dan wijst dat in veel gevallen op een tekort aan vezels en vocht. Een signaal dat je meer water moet drinken en fruit moet eten. De twee variant is de worstvormige, zachte poep: de beste variant. Niets om je zorgen over te maken. Als je ontlasting waterig en vloeibaar is dat niet zo’n heel goed teken. Diarree kan veroorzaakt worden door een infectie of een manier zijn van het lichaam om zich op te schonen. Het is belangrijk om veel water te blijven drinken zodat je wel gehydrateerd blijft.

Klonterig, zacht en barsten

Ziet je poep er worstvormig, maar klonterig uit? Dan is het niet zo serieus als bij bovenstaande losse keutels, maar is het wel verstandig om meer te drinken en meer vezels te eten. Zijn het bij jou meer zachte klontjes met een duidelijke rand? Dat is eigenlijk prima. Helemaal als je meerdere keren per dag poept. Worstvormige poep met barsten is normaal, maar de barsten wijzen er wel op dat je meer water moet drinken.

Slap en zacht

Slappe ontlasting met onregelmatige randen kan erop wijzen dat je op het randje van normale poep hangt, maar dat de kans groot is dat je diarree krijgt. De laatste variant: zachte poep die aan de wc-pot blijft plakken, bevat te veel olie wat erop kan wijzen dat je lichaam vet niet op een juiste manier opneemt. Dat kan komen door een probleem met de alvleesklier. Houdt dit goed in de gaten en raadpleeg eventueel een dokter als je hier last van blijft houden.

Bron: Hefty.co. Beeld: Libelle.