Iedere dag last van je knieën? Zo verlicht je makkelijk de pijn

Ken je dat? Na een lange dag hard werken heb je soms behoorlijk last van je knieën en dat voel je vooral als je later op de dag de trap moet nemen. Deze pijn kun je echter makkelijk verlichten.

Zoals je in de video kunt zien kan kniepijn makkelijk verlicht worden door een zacht object als een handdoek op te rollen en 30 seconden in je knieholte te klemmen. Hierdoor krijgen je gewrichten de ruimte. Simpel, maar doeltreffend.

Bonus

Als extraatje geven we in de video ook nog tips om je nek en rug wat meer te ontspannen, want ook die kunnen behoorlijk pijnlijk en stijf zijn na een lange werkdag.

Beter voorkomen, dan genezen

Pijnlijke knieën, rug en nek kun je voorkomen dat wat meer staand en lopend te gaan werken. Dat ondervond Libelle’s Coks ook al eerder. Benieuwd hoe dat beviel? Kijk dan deze video, mét een extra tip hoe je al-tijd staand kunt werken, ook als er op je kantoor geen sta-bureaus aanwezig zijn.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: Little Things. Beeld: iStock