Goed nieuws: met dit koude weer verbrand je extra veel calorieën

Als jij een echte koukleum bent kun je waarschijnlijk niet wachten tot de zomer weer begint. Maar wist je dat er ook één heel groot voordeel zit aan dit koude weer? Het zorgt er namelijk voor dat je extra veel calorieën verbrandt.

December is natuurlijk bij uitstek dé maand die draait om lekker eten. Gelukkig helpt de natuur je om die extra kilo’s ook weer snel kwijt te raken. Hoe dit precies zit? Het zou allemaal te maken hebben met het ‘bruine vet’ in ons lichaam, die in tegenstelling tot witte vetcellen warmte genereren én calorieën verbranden.

Bruin vet

Tijdens het sporten trekken je spieren samen, waardoor het hormoon irisine ontstaat. Dit hormoon zorgt ervoor dat de witte vetcellen in je lichaam worden omgezet door bruine vetcellen. Het gevolg is dat je calorieën verbrandt. Wanneer je het koud hebt gebeurt er iets soortgelijks: door het rillen maak je namelijk ook irisine aan, waardoor je witte vetcellen worden omgezet in bruine. Uit een studie uit 2014 blijkt zelfs dat je met 15 minuten rillend in de kou staan evenveel calorieën verbruikt als een uur sporten.

Bron: Time. Beeld: KIJK.