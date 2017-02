Last van spanningshoofdpijn? Deze trucjes bieden direct verlichting

Maar liefst 20% van de Nederlandse bevolking heeft minimaal één dag per week last van spanningshoofdpijn. Bij de meeste mensen bieden pijnstillers in zo’n geval weinig verlichting, maar wist je dat je de pijn ook kan verminderen door een simpele oefening?

Wij zetten er 3 voor je op een rij.

1. De rek

Ga rechtop zitten met je rechterarm naast je lichaam. Je andere arm leg je op je hoofd. Trek zachtjes aan je hoofd zodat je linkeroor naar je linkerschouder gaat. Blijf zachtjes trekken totdat je voelt dat er een lichte spanning staat op de rechterkant van je nek. Hou dit zo’n 15 seconden vol, en wissel dan van kant.

2. De kip

Trek je hoofd en kin in, zodat je een mooie dubbele kin krijgt. Hou je rug recht. Vervolgens steek je traag je kin weer uit, en trek je ze opnieuw in, zoals een kip. Herhaal dit zo’n 15 keer.

3. De stretch

Neem diep adem en sluit je ogen. Trek opnieuw je hoofd en kin in zodat je een dubbele kin krijgt, maar hou je nek mooi rechtop. Verstrengel je vingers achter je hoofd en duw je kruin zachtjes naar omlaag. Je kin wijst naar je borst. Je zou een lichte spanning moeten voelen tussen de nek en je schedel. Hou dit 15 seconden vol.

Bron: HLN.be. Beeld: KIJK/iStock