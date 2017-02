Last van stress? Dan kun je beter met deze gewoonte stoppen

Ben jij een echte stresskip én drink je ook eens graag koffie? Als we verschillende gezondheidsspecialisten moeten geloven doe je er in zo’n geval goed aan om je dagelijkse cafeïne-inname flink te verlagen. Cafeïne zou namelijk een belangrijke rol spelen in het vergroten van je stressgevoelens.

In deze video geeft onze eigen Dokter Rutger wat tips voor het verlagen van je stressgevoelens.

Stresshormonen

”Als je van jezelf al angstig bent aangelegd, dan kan een teveel aan cafeïne deze angstgevoelens juist extra versterken”, zegt Dr. Nieca Goldberg, een cardioloog van het NYU Langone Medical Center. Mensen die gestrest zijn hebben namelijk een teveel aan stresshormonen zoals cortisol en adrenaline in hun lichaam. Om die stressgevoelens weg te nemen is het belangrijk om de productie van deze stresshormonen te verminderen.

Verhoogde hartslag

Cafeïne doet echter precies het tegenovergestelde: het bevordert namelijk de aanmaak van cortisol en adrenaline. Je lichaam reageert hierop met verhoogde hartslag en een versnelde ademhaling. Deze reactie triggert niet alleen stressgevoelens maar kan er ook nog eens voor zorgen dat deze gevoelens langer blijven, aldus psychotherapeute Jodi Aman.

Helemaal geen koffie?

Maar betekent dit dat je je bakje koffie voorgoed vaarwel moet zeggen? Volgens Dr. Goldberg hoef je niet per se te stoppen met het drinken van koffie, maar is wel belangrijk dat je je cafeïne-inname drastisch verlaagt. Zij adviseert haar patiënten dan ook niet meer dan 1 kop koffie per dag. Om het negatieve effect van cafeïne zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk om je koffie vroeg in de ochtend te drinken (dit verkleint de kans op negatieve bijwerkingen) en voldoende water erbij te drinken.

