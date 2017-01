Last van vermoeidheid? Probeer dan eens deze massagetruc uit

Als je regelmatig last hebt van een middagdipje dan is het heel verleidelijk om naar cafeïne te grijpen. Toch is er een veel betere (en gezondere) manier om jezelf een oppepper te geven!

In de traditionele Chinese geneeskunde staat een oormassage namelijk bekend als hét middel om vermoeidheid tegen te gaan.

Masseren

Wat moet je doen? Gebruik je duim en wijsvinger en begin aan de bovenkant van je oor draaiende bewegingen te maken. Werk je weg al masserend naar beneden, richting je oorlel. Als je eenmaal daar bent herhaal je de beweging zo vaak als jij denkt dat nodig is.

Energiekanalen

Waarom dit werkt? Volgens de Oosterse geneeskunde stroomt er energie door je meridianen (de energiekanalen die door je hele lichaam lopen) en stimuleer je deze wanneer je je oren onder handen neemt. Volgens de Westerse geneeskunde stimuleert deze massage een reflex in de hersenen. Dit omdat de oren een heleboel zenuwuiteinden bevatten. Hierdoor ben je binnen no-time van je middagdipje af!

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock.