Op déze leeftijd heb je de beste sex

Vaak wordt er gezegd dat je sexleven minder wordt als je ouder bent. Nieuw onderzoek wijst echter uit dat (ook al hebben sommige middelbare mannen en vrouwen een lager libido) een hele groep de beste sex van hun leven heeft.

Lichamelijke veranderingen

Het ouder worden brengt lichamelijke veranderingen teweeg bij vrouwen en die kunnen invloed hebben op hoe vrouwen hun sexleven ervaren. Zo kunnen we last krijgen van een droge vagina, een dunnere of stuggere vaginawand en/of hormoonschommelingen.

Nieuwe insteek

In plaats van gegevens te verzamelen over deze bekende problemen, ging een onderzoeksteam aan de slag met een heel nieuwe insteek. De onderzoekers hadden één op één-gesprekken met vrouwen die in hun eigen bewoordingen over hun ervaringen vertelden. Op die manier was er ruimte voor nuance.

Wensen vertellen

Uit de interviews met zo’n 40 vrouwen (45 – 60 jaar) bleek dat ze meer tevreden waren met hun sexleven op middelbare leeftijd, ook al was de frequentie soms afgenomen. De vrouwen kenden hun lichaam beter, wisten beter wat ze lekker vonden en zaten ook lekkerder in hun vel. Daardoor konden ze ook beter aan hun partner vertellen wat hun wensen waren. Toen ze jonger waren, durfden ze dat minder goed.

Bijgestelde verwachting

Er waren ook vrouwen bij die ‘negatieve’ veranderingen ervoeren, zoals minder vaak sex of een droge vagina. Wat de onderzoekers opmerkelijk vonden, was dat deze vrouwen vaak eerder het gezinsleven of werkstress als reden opgaven en niet de overgang. Bovendien hadden ze hun verwachtingen bijgesteld en legden ze meer nadruk op het emotionele en intieme aspect van sex of hadden ze de sex zelf aangepast.

Kwaliteit

Uit een ander onderzoek bleek dat mensen boven de 40 avontuurlijker werden in bed en meer zin hadden om nieuwe dingen te proberen dan in de 10 jaar daarvoor. De kwantiteit mag dan misschien afnemen, de kwaliteit wordt alleen maar beter.

