Denk je dat je sexleven niet beter wordt dan op je 20e of 30e? Dan hebben we nieuws voor je: dat wordt het wél.

Uit nieuwe onderzoeken blijkt dat je sexleven beter wordt na je 40e.

2 onderzoeken

Dr. Holly N. Thomas van de universiteit van Pittsburgh zette 2 onderzoeken op waarbij vrouwen van middelbare leeftijd werd gevraagd naar de tevredenheid over hun sexleven. Bij de eerste studie werden circa 40 vrouwen tussen 46 en 59 jaar ondervraagd. Als tweede onderzoek werd een enquête opgesteld, die door meer dan 500 vrouwen tussen de 40 en 75 jaar werd ingevuld.

Betere kwaliteit

Wat blijkt? De frequentie neemt na je 40e misschien wel af, maar de kwaliteit van de sex gaat er juist op vooruit. “Het verbaasde ons dat een grote groep vrouwen aangeeft dat sex beter wordt naarmate ze ouder worden”, aldus Thomas. “Wij als dokters dachten dat het juist moeilijker zou zijn als je ouder wordt.”

Volgens de ondervraagde vrouwen zijn dit de redenen van een beter sexleven:

Als je ouder bent, accepteer je je lichaam meer zoals het is. Ook ken je je lichaam beter en weet je beter wat je prettig vindt in bed.

Meer zelfvertrouwen: de meeste vrouwen voelden zich zelfverzekerder en daardoor ook vrijer tussen de lakens.

Betere communicatie: de vrouwen hadden ook meer zelfvertrouwen om aan hun partner te vertellen wat ze wel of niet prettig vonden. Toen ze jonger waren, durfden ze dat niet goed.



Overgang

Natuurlijk is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Soms gooit de overgang roet in het eten en ervaren sommige vrouwen bijvoorbeeld een verlaagd libido of een droge vagina. Toch vinden ze hier meestal wel een alternatief voor, zoals orale sex.

Beter lichaamsbeeld

Uiteindelijk ervaren de meeste vrouwen, vooral in de 40 en 50, dat met name een beter lichaamsbeeld hun sexleven het meest positief beïnvloedt. Komt dat even goed uit! Want laten mannen dít nu de meest sexy eigenschap van vrouwen vinden.

Bron: Today. Beeld: iStock