Op deze leeftijd komen de meeste vrouwen in de overgang

Vroeg of laat krijgt elke vrouw ermee te maken: de overgang. Veel vrouwen vragen zich op welke leeftijd de menopauze zal beginnen. Dit kun je min of meer voorspellen.

De meeste westerse vrouwen krijgen hun laatste menstruatie tussen hun veertigste en zestigste jaar. De gemiddelde leeftijd van de menopauze is 51 jaar.

Cruciale rol

Er zijn verschillende factoren die de leeftijd beïnvloeden waarop een vrouw in de overgang komt. Maar er is één factor die een cruciale rol speelt en dat is de leeftijd waarop bij haar moeder de menopauze begon. De menopauzeleeftijd is namelijk sterk genetisch verbonden. Daarom is de kans groot dat een vrouw rond dezelfde leeftijd als haar moeder in de overgang komt.

Menopauze voorspellen

Boven de 40 kun je steeds preciezer voorspellen wanneer je in de overgang komt. Als je ouder dan 45 bent en ten minste 3 keer achter elkaar niet menstrueert, dan zal je waarschijnlijk spoedig de menopauze bereiken. Wil je de menopauze buiten de deur houden? Naast niet roken is er helaas weinig dat je kunt doen.

Duur overgang

De duur van de overgang verschilt bij elke vrouw. Gemiddeld duurt het 4 jaar voor de menstruatie definitief wegblijft.

Bron: VUmc, beeld: Shutterstock