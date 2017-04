Libelle Legt Uit: bestaan lege calorieën?

Het is een term die je vast weleens voorbij hebt horen komen als je bezig bent met afvallen: lege calorieën. Maar bestaan die ‘lege’ calorieën echt? En wat zijn het dan precies? Wij vroegen het voedingsdeskundige Wendy Walrabenstein.

Jazeker, er bestaat zoiets als lege calorieën. “Lege kilocalorieën betekent dat je energie (uitgedrukt in kilocalorieën) binnenkrijgt, maar verder niets”, zegt Wendy Walrabenstein. “Voeding is onze brandstof; we hebben iedere dag energie nodig. Zelfs als we de hele dag op bed blijven liggen, heeft ons lichaam energie nodig om stationair te kunnen draaien. Maar alleen energie, is niet genoeg.”

Vitamines, mineralen, vezels

We hebben namelijk allerlei andere stoffen nodig die we ook met voeding binnen krijgen. “Vitamines, mineralen, vezels en bijzondere kleine stofjes die vooral in plantaardige voeding voorkomen. Aan de andere kant kunnen we van sommige stoffen ook te veel binnen krijgen, denk aan verzadigde vetten of zout. Het bijzondere van voeding is dat het om een bepaalde balans gaat.”

Zoet, vet en zout

Het typerende van ‘lege kilocalorieën’ is dat het over voedingsmiddelen gaat die rijk zijn aan energie en stoffen waarvan we liever niet te veel binnenkrijgen, legt Walrabenstein uit. “Kort gezegd is het zoet, vet en zout. Kijk je echter naar de goede voedingsstoffen, dan zie je dat die vaak afwezig zijn.”

Allemaal lege kilocalorieën

Er zijn voorbeelden te over van die lege calorieën. “Heel veel middenpaden van de supermarkt zijn gevuld met dergelijke producten: koek, chocolade, snacks, maar bijvoorbeeld ook alcoholische dranken en natuurlijk frisdranken. Lekkere broodjes in het restaurant met gezouten boter zijn ook een voorbeeld, vaak gemaakt van geraffineerd, wit meel, een beetje suiker en vet, besmeerd met roomboter met te veel zout en te veel verzadigd vet. Of wat te denken van een toastje met brie? Allemaal lege kilocalorieën.”

Echte voeding

“Wil je volwaardige kilocalorieën binnen krijgen voor échte energie? Kies dan voor echte voeding: fruit, groenten, granen, noten”, zegt de diëtiste. “Regelmatig zie ik in mijn praktijk mensen teleurgesteld kijken als ik ze vertel dat géén tussendoortjes (gewoon 3 goede maaltijden) of fruit of groenten als tussendoortje (zo lekker: een goede, sappige handsinaasappel) het beste is. Niet lekker? Gewoon een maand doen, smaakontwikkeling wordt zeer onderschat! Ik walgde vroeger van bieten, paprika en bonen, terwijl deze voedingsmiddelen nu tot mijn favorieten behoren!”

Wendy Walrabenstein is diëtist/voedingsdeskundige en auteur van Food Body Mind. Dit boek helpt jou een eigen plan te maken voor een gezond & lekker leven. Wil jij fysiek én mentaal gezond zijn en blijven? Bestel dan hier het boek. Lees ook haar blog.

De artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

LEES OOK:

Beeld: iStock