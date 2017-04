Dit is waarom sporten op lege maag goed kan helpen bij het afvallen

Ben jij ook lekker aan het bewegen om die kilo’s kwijt te raken? Dan zijn de combinatieoefeningen van Lot uit de bovenstaande video perfect geschikt voor jou. Door combinatieoefeningen verbrand je namelijk meer calorieën. Uit recent onderzoek blijkt daarnaast ook dat sporten op een lege maag de vetverbranding zou stimuleren.

Een groep wetenschappers van de University of Bath (in Engeland) bestudeerden voor het onderzoek 10 mannen met overgewicht. De proefkonijnen moesten een uur lang stevig doorwandelen op een lege maag. Een andere keer moesten ze juist een uur wandelen met een stevig calorierijk ontbijt met koolhydraten achter de kiezen.

Vervolgens namen de wetenschappers vet- en bloedmonsters af en wat bleek? De lichamen van de mannen die op lege maag sportten verbruikten vetreserves als brandstof tijdens het wandelen. Bij de mannen die hadden ontbeten werd het ontbijt verbrand.

Op- en aanmerkingen

Sporten op een lege maag kan daarom goed bijdragen bij vetverbranding, als dat je doel is. Er moet wel benadrukt worden dat dit een kleinschalig onderzoek was, enkel uitgevoerd op mannen met overgewicht.

Experts die níet meewerkten aan het onderzoek hebben daarom ook nog wel wat aan te merken op deze studie. Fitnessexpert Laura Williams zegt dat het heel erg afhangt van het type oefening of sporten met lege maag goed voor je is of niet.

Intensieve oefeningen

Wie bezig is met een langdurige en intensieve oefening, heeft brandstofreserves nodig om te functioneren. Het lichaam verbrandt nou eenmaal niet graag vetreserves (anders zou afvallen ook supersimpel zijn), dus als je bijvoorbeeld een bootcamp gaat doen of oefent voor een grote hardloopwedstrijd kun je beter wél een goed ontbijt nemen.

Wat past bij jou?

Fysiotherapeut James Farmer zegt daarnaast dat je dingen vooral niet te moeilijk moet maken. Kijk goed wat bij jou past, want als je snel duizelig of licht in het hoofd wordt van sporten op lege maag, dan moet je gewoon wat eten om het leefbaar te houden. En daar is niks mis mee: “Onderzoek heeft aangetoond dat trainen op lege maag veel meer vet verbrandt tijdens de oefeningen zelf, maar wie wél vooraf eet verbrandt meer vet door de dag heen. De resultaten verschillen echter per persoon.”

Kies dus vooral een methode die past bij jouw levensstijl.

