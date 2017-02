Libelle Legt Uit: is het een goed idee om iemand je rug te laten kraken?

Als je last hebt van je rug, lijkt het soms wel alsof je een hernia hebt. Maar daar zit toch wel een groot verschil tussen (zie video). Je rug kraken kan ervoor zorgen dat het snel over is. Maar is het wel slim om het door iemand anders dan de chiropractor te laten doen?

Hoe goed je partner of vriend of vriendin ook zegt je rug te kunnen kraken, het is geen goed idee om ze dat dan ook te laten doen. Behalve als deze persoon ook toevallig chiropractor is, zal hij of zij te veel kracht zetten en er daarmee voor kunnen zorgen dat je lichaam buigt op een manier die je gewrichten eigenlijk niet aankunnen. Je kunt dan beter zelf je lichaam een soort van ‘kraken’, dan zul je niet zo snel te veel druk uitoefenen.

Gewoonte

Veel mensen denken dat net als het knakken van je vingers, het kraken van je rug ook een gewoonte kan worden. Maar volgens een Amerikaanse arts veroorzaakt het geen schade als je het af en toe bij jezelf doet.



Bron: Drozthegoodlife.com. Beeld: iStock.