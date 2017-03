Libelle Legt Uit: elke dag een eitje, goed voor je of niet?

Grote kans dat jij je dag geregeld begint met een lekker eitje, zeker in het weekend. Maar hoe vaak mag je nu eigenlijk een ei eten? Is het slecht voor je gezondheid als je dit elke dag doet?

Al jarenlang worden er onderzoeken gedaan naar de effecten van eieren op onze gezondheid. De voornaamste reden dat het ongezond zou zijn om elke dag een ei te eten, is de hoeveelheid cholesterol die je hiermee binnenkrijgt. Hoewel we deze vetachtige stof nodig hebben, verhoogt een te hoog cholesterolgehalte de kans op hart- en vaatziekten.

De expert

Het Voedingscentrum schrijft: “Eieren bevatten veel goede voedingsstoffen: vitaminen, mineralen, eiwitten, maar in de eidooier zit ook cholesterol en verzadigd vet. Producten met cholesterol verhogen de kans op hart- en vaatziekten iets. Verzadigd vet in je voeding verhoogt het cholesterolgehalte in je bloed meer dan cholesterol in je voeding.”

Over het algemeen wordt aangeraden niet meer dan 300 mg cholesterol per dag binnen te krijgen. Als je bedenkt dat de dooier van een ei ongeveer 200 mg cholesterol bevat, zou je zeggen dat dit geen problemen oplevert. Maar, zegt het Voedingscentrum, het hangt er wel vanaf wat je nog meer eet op een dag.

Variëren

Zo bevatten vet vlees, kaas en snacks ook veel verzadigd vet. Eet je deze producten geregeld, eet dan niet ook nog eens dagelijks een ei. “Het Voedingscentrum adviseert om te variëren in vis, peulvruchten, vlees en eieren. 3 eieren per week passen in een gevarieerd voedingspatroon. Wil je meer eieren eten? Eet dan minder vet vlees, kaas en snacks.” Als je vegetarisch eet, krijg je waarschijnlijk minder verzadigd vet binnen. In dat geval kun je wat meer eieren eten: zo’n 4 tot 5 per week.

Geregeld een eitje eten kan dus geen kwaad, maar eet bovenal gevarieerd. Staat er een eitje op het menu? De video hierboven laat zien hoe je het pellen stukken gemakkelijker maakt.

Bron: Voedingscentrum. Beeld: iStock