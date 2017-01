Libelle Legt Uit: raakt je lichaam gewend aan elke dag bodylotion op je huid?

De meeste vrouwen zweren bij bodylotion. Het hoort bij het doucheritueel. Maar werkt bodylotion nog wel als je het vaak gebruikt? Op de redactie stelden we ons de vraag: raakt je lichaam gewend aan elke dag bodylotion? We vroegen het aan dermatoloog Elian Brenninkmeijer.

“Je lichaam raakt zeker niet gewend aan bodylotion. Onze huid heeft bodylotion nódig. Door het douchen en het gebruiken van bijvoorbeeld douchegel gaat onze natuurlijke vetlaag eraf en daardoor krijgen we een droge huid. Door het smeren van bodylotion voorkomen we het uitdrogen van de huid. Als we geen bodylotion gebruiken, wordt de huid droger en geïrriteerder.”

Na elke douchebeurt

Hoe vaak mogen we bodylotion eigenlijk gebruiken? Volgens Brenninkmeijer is het verstandig om na elke douchebeurt je lichaam in te smeren met bodylotion.

Huidtype

Niet alleen door bodylotion kan de huid weer vetter worden ook bodybutter, olie en bodycrème kun je gebruiken. Maar welke crème is het best? “Dat verschilt per huidtype. Is je huid erg geïrriteerd? Gebruik dan een vette crème, bodybutter en olie bijvoorbeeld. Bodylotion is vaak een dunne crème omdat het voor een groot gedeelte uit water bestaat. Heb je een huid die weinig verzorging nodig heeft dan is bodylotion perfect.”

Vrouwen boven de 50

Hou ouder we worden, hoe minder stevig de huid is. Voor vrouwen boven de 50 geldt dat de huid verandert. De huid verliest vorm, wordt slapper en droger en herstelt slechter. Daardoor ontstaat een droge huid. “Voor dit huidtype is een vette crème echt noodzakelijk”, legt Brenninkmeijer uit.

Van top tot teen

Je lijf raakt dus niet gewend aan bodylotion: het heeft het nodig. Gewoon lekker blijven smeren dus van top tot teen!

Beeld: iStock