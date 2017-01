Libelle Legt Uit: wat gebeurt er als je sokken 2 dagen achter elkaar draagt?

Je hebt haast, en hé, daar liggen de sokken die je gisteren aanhad. Of je vindt het gewoonweg overdreven om ze elke dag in de wasmachine te gooien. Maar wat gebeurt er eigenlijk als je sokken langer dan een dag draagt?

Deze vraag stelden we aan dermatoloog Elian Brenninkmeijer van dermatologisch Centrum Oosterwal.

Verrassend

Het antwoord op de vraag is nogal verrassend. Er gebeurt namelijk hélemaal niks! “Het maakt echt niks uit”, vertelt Brenninkmeijer. Dat we elke dag een schoon paar sokken aantrekken heeft te maken met onze maatschappij, legt ze uit. “Het zit in onze gewoontes om ’s ochtends nieuwe sokken te pakken uit de la. Voor sommige mensen kan het heel raar zijn om sokken langer te dragen dan een dag, ze voelen zichzelf dan vies. Het gaat er dan ook om wat jezelf vindt. Wil je 3 dagen in je sokken rondlopen? Prima. Wil je dagelijks nieuwe? Ook goed. ”

Schimmelinfectie

Volgens Brenninkmeijer is het wel verstandig om na 1 dag schone sokken aan te trekken als je last hebt van een schimmelinfectie of huidontsteking. “Schimmels en bacteriën kunnen in het materiaal van de sok gaan zitten en hiermee houd je de infectie in stand”, zegt Brenninkmeijer.

Het maakt dus niet als je sokken 2 dagen draagt. Je kunt een paar sokken zelfs 5 dagen achter elkaar dragen. Dat scheelt een berg was!

