Deze lichamelijke klacht is een vroeg teken van artrose

Nee, artrose is niet alleen een ziekte die arme bejaarde hondjes (zie video) of ouderen treft. Het is een vorm van reuma waar iedereen last van kan krijgen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat regelmatig knikkende en krakende knieën een voorteken kunnen zijn van artrose.

Sputteren je knieën dus tegen als je opstaat of rondloopt, dan is het zaak op te letten. Het Artrose Instituut deed onderzoek onder 3500 mensen en daaruit blijkt dat 18 procent van de mensen die krakende knieën heeft binnen 4 jaar artrose ontwikkelt. Wie artrose heeft kan mogelijk al na een jaar pijn krijgen bij het bewegen.

Artrose

Dokter Grace Lo, assistent professor en onderzoeksleider, zegt tegen de New York Times dat ze er nog steeds niet achter zijn wat het kraken precies veroorzaakt. “Het is niet zo dat het altijd slecht is als je knieën knarsen en piepen,” maar even naar de dokter gaan is wel verstandig als het elke dag zo is. Ook al is artrose niet te genezen, er zijn wel manieren om het minder snel te laten ontwikkelen.

Bron: HelloGiggles. Beeld: iStock