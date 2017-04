Linda de Mol: “Ik heb alleen mijn kaken bewogen”

Met haar team van LINDA. is Linda naar Portugal geweest, waar ze genoeg fantastische restaurants kent… Die pizzeria, dat tentje met de heerlijke kip piri-piri. Als Linda bij thuiskomst op de weegschaal gaat staan, is ze overdonderd door haar eigen gewicht.

Het is de een-na-laatste week tot het grote moment van de waarheid, want dan moet Linda op haar streefgewicht van 77 kilo zijn. Zou ze al in de buurt komen..?

Bron: Show.nl. Beeld: KIJK.

