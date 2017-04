Linda de Mol vertelt in haar nieuwe vlog over haar 4e week in de strijd tegen de kilo’s. Thuis gaat het goed (“Ik wok me een versuffing”), maar buiten de deur heeft de presentatrice toch wat meer moeite.

Maar gelukkig zijn daar ook hele goeie grappen over te maken, zoals blijkt uit de video hierboven.

LEES OOK:

Bron: Show.nl. Beeld: Brunopress