Lang last van een loopneus? Dat kan met je hoofdkussen te maken hebben

Heb je regelmatig last van een loopneus en duurt het dagen of zelfs weken voor je er weer vanaf komt? Het kan zijn dat je hoofdkussen aan vervanging toe is (of dat je ‘m in ieder geval even moet wassen zoals in de video).

Een loopneus, hoesten en prikkende en waterige ogen zijn allemaal tekenen dat je weleens allergisch kan zijn voor de huisstofmijt in je hoofdkussen. Helemaal als je al jarenlang op hetzelfde hoofdkussen slaapt. Uit onderzoek blijkt dat na 2 jaar het kussen voor 10% van zijn gewicht bestaat uit huisstofmijt en dode huidcellen.

Gezondheidsproblemen

Om het verhaal nog wat smeriger te maken dan het al was: het is niet de huisstofmijt zelf waar mensen allergisch voor zijn, maar een enzym in de poep. Dat kan voor een loopneus en waterige ogen zorgen. Ook bij mensen met astma kan het voor problemen zorgen. Serieuze gezondheidsproblemen veroorzaakt huisstofmijt niet, maar de klachten kunnen wel vervelend zijn.

Bed opmaken

Wat je ertegen kunt doen, is je bed ’s ochtend juist niet opmaken. Huisstofmijt houdt van warmte dus als je je bed wel opmaakt ’s ochtends creëer je een fijne omgeving voor ze. Daarnaast is het ook verstandig om je kussen te wassen en in de droger te drogen zodat ze door de hitte dood gaan. Je kunt je kussen zelfs even in de vriezer doen voor hetzelfde resultaat. Het beste is misschien om je kussen regelmatig (zéker na 2 jaar) te vervangen om de klachten te voorkomen.

