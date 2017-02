Dít blijkt de makkelijkste manier om vet te verbranden

Is sporten niet je favoriete bezigheid? Dat snappen wij heel goed. Er is goed nieuws: er is namelijk een veel makkelijkere manier om vet te verbranden. – Tekst gaat verder onder video –

Niet een uur lang intensief sporten in de sportschool is namelijk de beste manier om vet te verbranden, maar wandelen zorgt ervoor dat je makkelijk vet verbrandt. Je verbrandt dan misschien wel meer calorieën in de sportschool, maar dat betekent niet meteen dat je ook meer vet verbrandt. Bij een minder intensieve vorm van cardio is dit wel het geval.

Honger

Ook is het zo dat je na een heftige work-out in de sportschool vaak honger hebt en daardoor wat gaat eten als je thuis bent. Op die manier vul je de calorieën die je er net uit hebt gesport eigenlijk weer aan. Als je rustig een uur gaat wandelen dan heb je hier geen last van én verbrand je meer vet.

