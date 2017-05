Tandartsen zijn verslaafd aan de boor, zegt tandarts Jo Frencken. De voormalig universitair hoofddocent aan de afdeling Tandheelkunde van het Radboud umc heeft een minder pijnlijke manier bedacht om een gaatje in tand of kies te vullen.

Zonder verdoving

Een gaatje vullen kan in veel gevallen handmatig gedaan worden, ontdekte Frencken. Meestal pijnloos en zonder verdoving. Hij vindt dat Nederlandse tandartsen veel te snel en vaak onnodig naar de boor grijpen.

Piepklein lepeltje

Als de tandartsen zijn methode gebruiken, is die boor helemaal niet nodig. Het werkt als volgt: met een piepklein lepeltje schep je het zachte weefsel uit het gaatje in de tand of kies. Je maakt het gat goed schoon, stopt het vulmateriaal erin, drukt de vulling aan met een vinger en werkt de vulling af met een handinstrument.

Kleine gaatjes

De ART-methode (Atraumatic Restorative Treatment) is vooral geschikt voor kleine gaatjes. Bij grotere gaatjes is het vulmateriaal (nog) niet sterk genoeg.

Creatief

Frencken bedacht de techniek toen hij 30 jaar geleden in Tanzania werkte. Hij moest daar wel creatief zijn, omdat hij lang niet altijd de beschikking had over elektriciteit en zuiver water.

Over de hele wereld

Inmiddels wordt de ART-techniek over de hele wereld gebruikt. Niet alleen in ontwikkelingslanden, maar juist meer in privépraktijken in westerse landen. Tot onvrede van Frencken is de methode zonder boor in Nederland nog altijd niet de eerste keus. Er zijn wel tandartsen die zijn methode toepassen. Alleen zouden dat er veel meer kunnen zijn.

“Vooral voor kindergebit”

Hoogleraar Cor van Loveren van het ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam) is ook positief over de methode van zijn collega. Hij noemt het een zinvolle uitbreiding van de mogelijkheden om gaatjes te behandelen, maar dan vooral voor het kindergebit. Volgens hem is voor een volwassen gebit het resultaat op de lange termijn nog onduidelijk.

Tandarts beslist zelf

“De voordelen zijn dat een kind minder wordt belast, het minder gevoelig is en dat uit onderzoek blijkt dat het net zo goed functioneert als een vulling na gebruik van de boor. Maar elke tandarts maakt een eigen beslissing en heeft daar zijn eigen redenen voor.”

Zelf hoopt Frencken dat er op tandartsopleidingen nog meer aandacht komt voor zijn methode.

