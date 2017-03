Wetsvoorstel voor menstruatieverlof: een goed idee of je reinste onzin?

Iedere maand is het weer raak: zeurende krampen in de onderbuik en een tas vol tampons en maandverband mee naar je werk. Maar sommige vrouwen hebben zoveel last van hun menstruatie, dat werken überhaupt lastig wordt. In Italië willen ze die vrouwen tegemoet komen met 3 dagen menstruatieverlof.

Het Italiaanse parlement praat deze week over een wetsvoorstel waarbij vrouwen elke maand vrij mogen nemen tijdens hun menstruatie, als ze daar veel last van hebben. Sommige Italiaanse damesbladen juichen om de plannen, schrijft AD. Zo noemt de Italiaanse Marie Claire het wetsvoorstel ‘een vaandeldrager van vooruitgang en sociale duurzaamheid.’ Maar een aantal Italiaanse feministen vindtn het menstruatieverlof juist geen goed plan: “Het versterkt de gedachten over de stereotiepe vrouw die emotioneler wordt tijdens de menstruatie”, zegt schrijfster Miriam Goi van Vice Italy.

Niet effectief

Economen waarschuwen dat het de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt niet veel goed zal doen. Ook kan het een hoop geld kosten als vrouwen 3 dagen per maand thuis gaan zitten. Er zijn ook economen die het plan wél zien zitten: zo zegt Hung-Jung Lee, universitair docent Organisatiekunde aan de London School of Economics dat het geen impact zal hebben op de economie. Volgens haar is het juist beter voor een bedrijf als dames tijdens de ongesteldheid thuisblijven: “Als een werkneemster één dag in de maand ondraaglijke pijn heeft, is zij niet effectief, en dat kan andere werknemers ook beïnvloeden.”

Nike doet het al

In andere landen gebeurt het overigens al: zo heb je in landen als Zuid-Korea, Japan, Indonesië, Taiwan en delen van China recht op een betaalde vrije dag tijdens je menstruatie. Ook het Amerikaanse bedrijf Nike voerde in 2007 verlofdagen in voor vrouwen die ongesteld zijn.

Dubbelgevouwen

Ook in Europa zijn er bedrijven die menstruatieverlof handhaven. Het Britse bedrijf Coexist bijvoorbeeld geeft vrouwelijke werknemers die last hebben van hevige menstruatiekrampen altijd een paar dagen vrij. Bedrijfsleider Bex Baxter is ervan overtuigd dat de maatregel de productiviteit een boost geeft. “Door de jaren heen heb ik werkneemsters gezien die dubbelgevouwen achter hun bureau zaten door de menstruatiepijn. Ze hebben het gevoel dat ze niet naar huis kunnen gaan, omdat ze niet echt ziek zijn. Dat is oneerlijk. Als iemand pijn heeft, dan moedigen wij het personeel aan om rust te nemen.”

Synchroon met je cyclus

Baxter vindt dat vrouwen tijdens hun menstruatie hun lichaam moeten verzorgen. “Het gaat erom dat het werk synchroon loopt met de natuurlijke cyclus van het lichaam. Meteen na de menstruatie zijn vrouwen 3 keer zo productief als anders, waardoor ze de ‘schade’ makkelijk en snel weer kunnen inhalen”, zo zegt Baxter.

Of de wet er in Italië echt doorheen komt, moet nog blijken.

