Een uur minder slapen kan er al voor zorgen dat je ziek wordt

Te weinig slapen, kan nog meer gevolgen hebben dan we altijd al dachten, dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Washington. Dokter Rutger legt in de video uit wat je tegen slapeloosheid kunt doen.

Wie te weinig slaapt, heeft volgens dit onderzoek namelijk meer kans om ziek te worden. Bij te weinig slaap worden de processen in lichaamscellen die deel uitmaken van het immuunsysteem verstoort. En dat gebeurt zelfs al bij een uur te weinig slaap.

Immuunsysteem

Voor dit onderzoek werden tweelingen gevolgd. De een sliep zeven uur en de ander zes uur en wat bleek: het immuunsysteem van degene die minder sliep, was minder actief dan dat van de ander. Daardoor is de kans om ziek te worden groter. Je immuunsysteem heeft de slaap net zo hard nodig als jij.

Levensstijl

Het verschilt wel per persoon en leeftijd hoeveel slaap iemand nodig heeft. Zo hebben kinderen op de basisschool 10 tot 12 uur slaap nodig en is dat op de middelbare school 9 tot 11 uur. Pas na je 25e heb je echt minder slaap nodig en is 7 tot 8 uur genoeg. Maar ook dat verschilt ook weer per levensstijl en type mens. Gister net dat uurtje te laat naar bed te gaan? Dat kun je vandaag goedmaken door 1,5 uur eerder te gaan slapen. Uitslapen werkt helaas niet, omdat de eerste uren van je slaap het meeste effect hebben.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: iStock.