Waarom je jouw moeder de schuld kunt geven van jouw rimpels

Vaak gehoord: hoe ouder vrouwen worden, hoe meer ze op hun moeder gaan lijken. Daar blijkt toch een kern van waarheid in te zitten.

Tekst gaat verder onder de video.

VIDEO: Deze moeder legt uit waarom ze haar grijze haren niet verft:

Moeders (en stiekem ook vaders) blijken namelijk best een grote invloed te hebben op hoe snel hun dochter rimpels krijgen. Een Britse bioloog en psycholoog hebben samen onderzoek gedaan naar hoe je veroudering zou kunnen vertragen. Daarvoor onderzochten ze de uiteinden van onze chromosomen: het deel waar je DNA te vinden is. Deze chromosomen bevinden zich over je hele lichaam, van je gezicht tot je lever.

Telomeren

Aan het einde van elke DNA-streng bevinden zich weer telomeren. Hoe langer deze zijn, hoe meer ze je DNA beschermen tegen verzwakking en ook hoe jonger je voelt én eruit zal zien. De telomeren worden bij elke celdeling korter, maar kunnen ook korter worden door andere oorzaken. Die oorzaken lopen volgens de onderzoekers uiteen van frisdrank tot depressie. Als de telemoren zo kort zijn dat ze niet meer kunnen delen, gaat de cel dood. En dat is geen goed nieuws voor je huid. Hoe vaker de cellen vernieuwen, hoe gezonder en jonger je er namelijk uit blijft zien. Als die cellen niet meer vernieuwen, ontstaan er dus sneller rimpels.

Moeder

Maar niet alleen een slechte levensstijl kan een oorzaak zijn van kortere telomeren. Je moeder heeft hier namelijk al voordat je geboren wordt invloed op. Je erft de lengte van de telomeren namelijk direct van je moeder. Als de telomeren van je moeder kort zijn op het moment dat je wordt verwekt, dit kan komen door een emotioneel zware tijd of een slechte levensstijl komen, kunnen de telomeren van de baby dat overnemen. Dat wil niet zeggen dat de vader hier niets mee te maken heeft, maar die invloed is veel kleiner dan die van de moeder.

Stress

Maar dat is nog niet het enige: ook als je moeder veel stress heeft gehad toen ze zwanger was of niet genoeg voedingsstoffen binnenkreeg, kan het zijn dat jouw telomeren toen al achteruit zijn gegaan. En dat kan je hele leven gevolgen blijven hebben. Zo zouden baby’s met kortere telomeren op latere leeftijd vaker last krijgen van bijvoorbeeld overgewicht. Moeder hebben dus nog meer invloed op onze gezondheid dan we altijd al hebben gedacht.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: iStock