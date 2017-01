Dít is het moment waarop je de grootste kans hebt op griep

Het lijkt heel toevallig dat veel mensen op kantoor op hetzelfde moment griep krijgen, maar daar blijkt een hele logische verklaring voor te zijn.

Dat veel mensen tegelijk ziek worden, heeft namelijk te maken met het weer. Onderzoekers van de Zweedse Universiteit van Gothenburg onderzochten de onderzoeksresultaten van 20.000 mensen die in de afgelopen drie jaar medicijnen kregen. Deze resultaten werden vergeleken met de weerstatistieken van diezelfde periode en daaruit bleek dat veel mensen griep hebben op het moment dat de temperatuur onder 0 gaat.

Week

De onderzoekers ontdekten dat een griepepidemie vaak een week na een koude periode plaatsvindt. Een koude periode zou volgens hen dus de ‘kickstart’ zijn voor een periode waarin veel mensen ziek worden. En het is helaas ook niet zo dat wanneer de temperatuur weer omhoog gaat, de epidemie als sneeuw voor de zon verdwijnt. Doordat veel mensen ziek zijn, geven ze dit ook weer aan veel mensen door. Aangezien het vorige week best koud was, is het misschien een goed idee om alvast wat maatregelen (lees: extra vitamientjes) te nemen.



Bron: Drozthegoodlife.com. Beeld: iStock.