Op deze momenten kun je beter géén water drinken

Normaliter is ‘genoeg water drinken’ bij uitstek het onderwerp waar alle voordelen vlot van worden opgesomd. Want: hydratatie, hoofdpijn en andere lichaamsongemakken worden erdoor voorkomen. Maar er zijn ook momenten waarop je je glas H2O beter even kunt laten staan.

1. Als je een grote maaltijd hebt gegeten

Wanneer je een groot glas water drinkt voordat je gaat eten heb je minder trek. Want, het water vult je maag waardoor je – jawel – minder honger hebt en dus minder eet. Maar precies dit verschijnsel kun je beter niet toepassen ná het avondeten. Want het gevolg kan zijn dat je een opgeblazen (pijnlijke) buik krijgt omdat dat lekkere avondmaaltje en dat giga glas water eigenlijk niet in je maag passen.

2. Smaakwater als vervanging voor het echte werk

Als je niet van frisdrank houdt, maar wél een beetje smaak kom je naast een blik limonade al snel uit bij smaakwater: water met een toegevoegd smaakje. En alhoewel er op de verpakking met koddige letters prijkt dat er amper calorieën in zitten, is het ook niet echt het toppunt van gezond te noemen. Want dit water krijgt zijn smaak door zoetstoffen, en dit kan je hongergevoel aanwakkeren. Je kunt je smaakwater ook zélf maken, dan ben je er zeker van dat het écht healthy is.

3. Na een work-out

Wanneer je flink in het zweet hebt gewerkt in de sportschool, dan heb je uiteraard dorst. Want je hebt flink wat vocht verloren. Maar de belangrijke voedingsstoffen die je bent ‘verloren’ tijdens het sporten zoals natrium en kalium, kun je helaas niet aanvullen met een doodgewoon glas water. Je kunt bijvoorbeeld kokoswater drinken.

4. Doorzichtige urine

Wanneer je hoofdpijn hebt, een gekke honger voelt of een droge mond hebt, heb je dorst. Maar wanneer weet je nou of je genoeg gedronken hebt en dus beter even niets kunt drinken? Daardoor kun je het beste even naar het kleinste kamertje van het huis gaan. Wanneer je plas doorzichtig is heb je meer dan genoeg water gedronken, wanneer het lichtgeel is ben je gehydrateerd. Als je urine fel- of donkergeel is dan kun je het beste wél wat drinken. Maak je je zorgen over de kleur van je plas? Ga dan altijd even langs de huisarts.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: ELLE.nl. Beeld: iStock