Door dít elke dag na het douchen te doen word je gelukkiger dan ooit

Er zijn maar weinig mensen die naakt dansend voor de spiegel staan. Maar dat zouden we wel elke dag na het douchen moeten doen. Helemaal als-ie zo straalt als in de video.

Oké, dansen is wel een klein beetje overdreven. Maar het zou wel goed zijn om regelmatig naar je eigen lichaam te kijken in de spiegel. We willen onszelf alleen maar blijven verbeteren en focussen ons te veel op de delen van ons lichaam die we niet mooi vinden. En daardoor willen we uiteindelijk helemaal niet meer naar onszelf in de spiegel kijken. Maar als je niet meer naar je naakte spiegelbeeld kijkt, wordt het volgens psychologen alleen maar moeilijker om van je eigen lichaam te houden.

Gelukkiger

Wat we daar tegen kunnen doen: wél elke dag naar je eigen spiegelbeeld kijken en elke dag een paar dingen opnoemen die je mooi vindt aan je lichaam. Hierdoor focus je je vanzelf op wat je mooi vindt en kijk je niet meer alleen naar de dingen waar je niet blij mee bent. Hierdoor voel je je uiteindelijk écht gelukkiger. Heel eenvoudig, toch?



Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: iStock.