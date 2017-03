Dit is de reden waarom je je niet meer slaperig voelt als je in bed stapt

Je hebt de hele dag moeite gehad om je ogen open te houden en op het moment dat je naar bed wil gaan, ben je klaarwakker. Herkenbaar? Dit kan de reden zijn (of een van de problemen die Dokter Rutger in de video omschrijft).

Volgens Time is dit een heel herkenbaar probleem. Je hersenen associëren onder de dekens kruipen met wakker zijn in plaats van met slapen. Daarnaast zegt het ook nog veel of je een goede slaper bent of niet. Bij goede slapers associëren hersenen het bed met slapen, maar als je elke nacht wakker ligt, onthouden je hersenen dat ook.

Slapen

Om dit tegen te gaan, is het volgens de experts belangrijk dat je de slaapkamer echt alleen gebruikt om te slapen. Geen televisie, tablets en telefoons dus in de slaapkamer en ook lezen in bed (als het langer dan 20 minuten is) is geen goed idee. Op die manier gaan je hersenen je slaapkamer herinneren als plek waar je slaapt en niet als plek waar je televisie kijkt, eet, de was doet of nog veel meer andere dingen doet. Slaap lekker!

