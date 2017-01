Waarom je niet warm moet douchen in de winter

Het klinkt tegenstrijdig: niet warm douchen in de winter. Want als het buiten koud is, voelen die warme waterstralen juist heerlijk. Toch blijkt juist dat warme water in dit seizoen niet goed voor je.

“Het klinkt tegenstrijdig, maar van douchen droogt je huid juist uit”, zegt Menno Gaastra van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie tegen RTL Nieuws.

Verwarming

“In de winter is de lucht vaak al droger, en omdat in de winter de verwarming in huis vaak aan staat, daalt ook binnenshuis de luchtvochtigheid. En daar wordt je huid nóg droger van.”

Huidvetten

Daarom is warm douchen in de winter niet verstandig volgens Gaastra: “Je spoelt zo alle huidvetten weg. Dat kan gaan jeuken en bovendien ben je zo gevoeliger voor eczeem en andere huidziekten en infecties.”

Beperk de schade

Naast douchen op een koudere temperatuur kun je de huid nog een handje helpen. “Gebruik een zeepvrije wasgel of smeer je net voor het douchen in met een douche-olie. Zo leg je weer een vetlaagje aan over de huid en beperk je de schade”, aldus Gaastra.

Korter douchen

Uit onderzoek van Milieu Centraal blijkt dat wij Nederlanders gemiddeld 5 keer per week 9 minuten onder de douche staan. Jongeren douchen gemiddeld maar liefst 15 minuten per keer. De organisatie raadt dan ook aan een stuk korter te douchen: maximaal 5 minuten. Gebruik bijvoorbeeld een timer of zandloper als hulpmiddel.

