Nieuwe dieethype: het gekookte-eieren-dieet

Er wordt beweerd dat als je een dieet volgt waarbij je iedere dag 2 gekookte eieren eet, je in 2 weken tijd maar liefst 10 kilo kan afvallen. Dat klinkt te mooi om waar te zijn. Is zo’n crashdieet wel een goed idee? Libelle vroeg het aan voedingsdeskundige Wendy Walrabenstein.

Je valt die 10 kilo natuurlijk niet af door je eetpatroon alleen maar aan te passen door iedere dag 2 gekookte eieren extra te eten. Het idee is dat je 2 gekookte eieren per dag eet én daarnaast geen alcohol drinkt, geen frisdranken of vruchtensappen (zogenaamde suikerrijke dranken), geen junkfood eet en ook het eten van producten met veel suiker en zout tot een minimum beperkt. Zo’n dieet wordt ook wel een crashdieet genoemd, omdat je ineens veel minder eet dan een gemiddeld persoon eigenlijk nodig heeft.”

Vraagteken

“Daar gaat het volgens de voedingsdeskundige al mis. “Het lijkt voor veel mensen makkelijker om af en toe te ‘crashen’ dan zichzelf een duurzaam gezonder voedingspatroon aan te leren”, zegt Wendy Walrabenstein. “Boven het hoofd van de gemiddelde diëtist en dus ook het mijne, verschijnt dan een groot vraagteken: waarom die 2 eieren? Geen frisdrank, alcohol, junkfood, zoete en zoute snacks is voor de meeste mensen al voldoende verbetering van het voedingspatroon om die laatste paar kilo kwijt te raken.”

Stofwisseling

“Het dieet bevat misschien niet veel producten, maar het zou volgens de bedenkers voldoende zijn om je stofwisseling te verhogen, waardoor je meer vet verbrandt. Daarnaast is het belangrijk dat je veel water drinkt, zodat je huid goed kan hydrateren en de gifstoffen je lichaam verlaten. Verder zou je na het 2 weken durende dieet het gezonde eten makkelijk vol kunnen houden. Als je er ook nog iedere dag een half uur bij beweegt, krijg je uiteraard het beste resultaat.

Diabetes

Wendy vindt het idee van minder frisdrank, alcohol en producten met veel zout of suiker nog best goed. Maar die eieren? Dat zit haar dwars. “Het eten van 1 of meer eieren per dag wordt geassocieerd met een 40% hoger risico op diabetes type 2 dan het eten van minder dan 1 ei per dag! Ik ben al geen fan van het crash diëten, maar door die eieren is dit dieet echt heel slecht”, legt ze uit. “Het is en blijft veel slimmer om 3 keer per dag goed te eten en niets tussendoor te nemen behalve fruit en rauwkost. Dat leidt misschien niet tot 10 kg gewichtsverlies in 14 dagen, maar dat lijkt mij ook een beetje over-the-top.”

