Waarom je juist nu granaatappel zou moeten eten

We hebben al weken te maken met een griepepidemie in ons land. Wil je zorgen dat je de griep deze keer overslaat? Dan is het een goed idee om aan de granaatappel te gaan.

Granaatappel zijn alleen in de herfst en winter verkrijgbaar en moeten dus eigenlijk gegeten worden nu het nog kan. Granaatappels bevatten veel kalium en vitamine C en daarnaast bevatten ze ook antioxidanten. Hierdoor zouden de pitjes ontstekingsremmend zijn, de bloeddruk verlagen en ook overgangsklachten kunnen verminderen. De smaak is zoetzuur en fris en lekker in salades of in de yoghurt bij het ontbijt.

Granaatappelpitjes

Je kunt het sap van de vrucht drinken, dan pers je de vrucht gewoon uit zoals een sinaasappel, maar je kunt ook de pitjes van de granaatappel eten. Het is even een klusje om de pitjes uit de granaatappel te krijgen, maar in bovenstaande video laten we je daar een handig trucje voor zien.



Bron: Gezondheidsnet.nl. Beeld: iStock.