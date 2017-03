Regelmatig last van je onderrug? Dít kan er aan de hand zijn

Veel mensen hebben dagelijks last van rugpijn in de onderrug. Maar waar komt dat eigenlijk vandaan? En nog belangrijker: hoe kom je er weer vanaf (zie video)?

Lage rugpijn ontstaat vaak door overbelasting van de rug of een verkeerde beweging. Je hebt zwaar lichamelijk werk, je hebt veel getild of lang in de auto gezeten en het resultaat is pijn in de rug. Maar ook stress kan een oorzaak zijn van lage rugpijn, je spant je rugspieren dan aan zonder dat je het doorhebt. Je begrijpt het al, de oorzaak van pijn in de onderrug is vaak niet meteen vast te stellen.

Beweging

Dokter Rutger laat je in de video zien hoe je deze rugpijn kunt voorkomen door je spieren te versterken, maar als het al te laat is, kun je er ook nog wel wat aan doen. Je moet er misschien niet meteen aan denken, maar je kunt het beste in beweging blijven. Lukt dat echt niet? Ga dan even liggen. Ook kun je een pijnstiller nemen om de pijn te verzachten. Indien de pijn aanhoudt, kun je het beste een afspraak maken bij de huisarts.

Bron: Gezondheidsnet.nl. Beeld: iStock.