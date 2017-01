Nieuw onderzoek waarschuwt zwangere vrouwen voor maagzuurremmers

Veel vrouwen die zwanger zijn, krijgen vroeg of laat last van maagzuur. Maagzuurremmers zijn dan de snelste oplossing, maar is dat wel verstandig?

Door de veranderende hormonen en een steeds vollere buik, hebben veel zwangere vrouwen last van maagzuur. Met een maagzuurremmer ben je er dan wel snel vanaf, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat dit medicijn invloed heeft op het ongeboren kind. Het onderzoek, dat is gepubliceerd in de Journal of Allergy and Clinical Immunolgy, laat de link tussen het gebruik van maagzuurremmers en het ontwikkelen van astma bij het kindje zien. Voor dit onderzoek werden de medische gegevens van 1,3 miljoen kinderen gebruikt.

Advies

De resultaten liegen er niet om. Kinderen van moeders die maagzuurremmers gebruikten tijdens de zwangerschap zouden 30% meer kans hebben op astma op een latere leeftijd. Dat is nog geen reden om in paniek te raken als je maagzuurremmers tijdens de zwangerschap hebt genomen. De onderzoekers adviseren om niet meteen met maagzuurremmers te stoppen door dit onderzoek. Volgens hen is het nog geen bewijs dat deze medicijnen astma veroorzaken en moet dat nog verder onderzocht worden. Het zou ook zomaar een andere oorzaak kunnen hebben. Als je twijfelt of je het medicijn wel of niet moet gebruiken, is het altijd verstanding om een arts te raadplegen.

