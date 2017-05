Nieuw onderzoek: wat je draagt, zegt niets over je seksuele aantrekkingskracht

Tig verschillende outfits geprobeerd, eindeloos gewikt en gewogen welke schoenen je aan moet en vriendinnen om advies gevraagd? Bespaar je de moeite als je dit allemaal voor een man doet, want nieuw onderzoek bewijst dat het hen echt een worst zal wezen.

Wat je draagt, zegt namelijk niets over hoe seksueel aangetrokken iemand zich tot je zal voelen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Universiteit van Kent deed. Daarbij keken de onderzoekers naar de pupillen van de proefpersonen. Die verwijden wanneer ze naar iemand kijken tot wie ze zich seksueel aangetrokken voelen. Ze gebruikten daarvoor apparatuur die de oogbewegingen van de deelnemers nauwkeurig volgt om te zien hoe de pupillen reageerden op verschillende beelden van mannen en vrouwen.

Sexy outfit

De onderzoekers zagen dat de pupillen groter werden als de proefpersonen naar iemand keken die ze aantrekkelijk vonden, ongeacht hoe sexy of expliciet de outfit was die deze persoon droeg.

Dus zo blijkt maar weer: draag altijd datgene waar je jezelf het fijnst in voelt, want dan ben je hoe dan ook onweerstaanbaar. Ook als dat een grote trui met gaten is.

Bron: Science Daily. Beeld: iStock