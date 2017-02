Dít is er ongezond aan fastfood (naast zout en vet!)

Een patatje of Big Mac hoort nou niet bepaald tot de Schijf van Vijf. Maar er is nóg een reden dat fastfood ongezond is. Er zitten schadelijke stoffen in de verpakking. (Tekst gaat door onder de video.)

Onderzoekers controleerden meer dan 400 verpakkingen (o.a. hamburgerpapiertjes, sandwichzakjes en patatbakjes) op de stoffen die erin zitten en ze vonden heel veel schadelijke chemicaliën. De zogenaamde ‘per- and polyfluoroalkyl substances’, PFAS’s, kwamen op meer dan de helft van de geteste materialen voor. Om schone handen te houden wordt er veel gebruik gemaakt van het stofje dat vet afstoot. Je hebt dus geen vette vingers, maar krijgt wel allemaal rotzooi binnen (náást die patat ;-)).

Nu hoef je niet meteen fastfood helemaal af te zweren, natuurlijk. Maar hoe langer het in het doosje of in het zakje zit, hoe meer tijd de stoffen hebben om in je eten terecht te komen, blijkt uit het onderzoek. Da’s dan wel weer handig om te weten: leg bijvoorbeeld een bezorgde pizza meteen op een bord.

Bron: ScienceDaily. Beeld: iStock