Dít kan de oorzaak zijn van een onregelmatige menstruatie op vakantie

Doordat de menstruatie en hormonen in een directe verbinding staan met elkaar kunnen veel gebeurtenissen invloed hebben op de menstruatie. Wilma vertelt in de video haar verhaal over haar heftige menstruatie. Merk je dat je vaak op een ander moment ongesteld wordt als je op vakantie bent? Dít kan de oorzaak zijn.

Zeker als je een langere reis maakt, kan het zijn dat je menstruatie op zijn kop ligt. Dat komt doordat er bij een reis vaak ook veel stress komt kijken. Voordat je eenmaal op je strandbedje ligt, staat er eerst nog een reis op het programma die voor stress kan zorgen. Daarnaast slaap je waarschijnlijk eerst niet zo goed en dat kan er net als het wennen aan een andere tijdzone voor zorgen dat je menstruatie niet helemaal gaat zoals je gewend bent. Daar kun je helaas niets aan doen, maar het is wel goed om het in de gaten te houden. Als je lang niet ongesteld wordt bijvoorbeeld, is het verstandig om een arts te raadplegen.

Bron: Goedgevoel.be. Beeld: iStock.