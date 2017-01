Ontroerend: zó belangrijk kan een aanraking zijn

Een aanraking is niet alleen belangrijk tijdens blije momenten, maar helpt je ook door de moeilijke momenten. Wist je bijvoorbeeld dat huid-op-huidcontact kan helpen om ziektes te overkomen? Met de Sanex Touch Campagne wil Sanex laten zien wat het belang van een aanraking kan zijn.

Libelle samen met Sanex

Een kus, een massage of een knuffel: het zijn kleine gebaren, maar ze hebben een groots effect: ze roepen een fysieke reactie op die kan bijdragen aan het herstel van je lichaam. Een aanraking kan helpen om ziektes te voorkomen, verlaagt angstgevoelens én helpt ouderen zich minder verward te voelen. Kortom: een aanraking houdt je in leven.

De winnaars van de Sanex Touch campagne zijn bekend!

Door jouw touch moment op Instagram te delen met #sanextouch en #libelle kon je kans maken op een Wellness Voucher t.w.v. € 100,- te besteden op 28 verschillende locaties in Nederland of een Sanex Verwenpakket met Sanex producten en leuke extra’s. De winnaars zijn bekend! De dame met het Instagramaccount clau_hvdg is de gelukkige winnares van de Wellness Voucher en de dame met het Instagramaccount tinkerbelllovesyou is de gelukkige winnares van het Sanex Verwenpakket! Mail je adresgegevens naar acties@libelle.nl o.v.v. Sanex winactie en de prijs wordt zo spoedig mogelijk naar je toegestuurd.

Contact

Joke (43) weet hoe belangrijk een aanraking kan zijn. ”Mijn moeder zit al een tijdje in een verpleegtehuis. Ze is dement dus het is moeilijk om nog écht met haar contact te krijgen. Door haar ziekte voelt ze zich soms angstig en verdrietig, en op dat soort momenten wil ik haar het liefst geruststellen. Omdat woorden niet meer echt bij haar binnenkomen doe ik dit met een aanraking. Ik zet een rustgevend muziekje op, borstel haar haren en masseer haar handen. Op dat soort momenten voel ik dat ze zich volledig ontspant en heb ik weer even het gevoel dat ik contact met haar heb.”