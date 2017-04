Dit zijn de onverwachte voortekenen van een hartaanval bij vrouwen

Vandaag gaat de Hartweek 2017 van start, een initiatief van de Nederlandse Hartstichting waarbij geld opgehaald wordt voor onderzoek naar hart- en vaatziekten. En dat is hard nodig.

Nog altijd zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1 onder vrouwen. Deels komt dat omdat de signalen dat er iets mis is met het hart, minder duidelijk zijn dan bij mannen. Ook worden hartklachten vaak verward met overgangsklachten. Belangrijke oorzaken van een hartinfarct of -aanval zijn erfelijke aanleg, een hoge bloeddruk (zie video), overgewicht, stress, te weinig beweging en roken.

Net als bij mannen hebben vrouwen bij een hartinfarct last van een beklemmende of drukkende pijn op de borst, die kan uitstralen naar de bovenarmen, hals, kaken, rug en maagstreek, zo is te lezen op de site van de Hartstichting. Vaak duurt de pijn langer dan 5 minuten en kan die samengaan met zweten, misselijkheid of braken. Maar vrouwen hebben daarnaast, vaker dan mannen, ook de volgende klachten:

Pijn in de bovenbuik, kaak, nek of rug

Pijn tussen de schouderbladen

Kortademigheid

Extreme moeheid

Duizeligheid

Een onrustig gevoel, angst, snelle ademhaling

Negeer daarnaast ook de volgende klachten niet, die kunnen wijzen op hart- en vaatproblemen:

Plotseling zichtverlies. Ook als je opeens dubbelziet of last krijgt van wazig zicht, is het verstandig direct naar de Eerste Hulp te gaan.

Opgezwollen benen. Zwelling(en) in de benen of pijnlijke benen kunnen duiden op diep-veneuze trombose. Deze aandoening kan zorgen voor blokkades in de aorta. Bel direct je huisarts.

Verkleurde oogleden. Gelige oogleden of oogleden met gele plekjes kunnen een teken zijn van een te hoog cholesterol, wat het risico op een hartaandoening vergroot. Laat in dat geval je cholesterolniveau checken bij een arts.

Rood, gevoelig tandvlees. Er kunnen zich hart- en vaatziekten voordoen wanneer een orale bacterie in het bloed terechtkomt en zich ophoudt bij de hartklep. Uit onderzoek blijkt dat regelmatig naar de tandarts gaan om het gebit grondig te reinigen, de kans op een hartaandoening kan verkleinen.

Blauwe vingers. Win advies in bij een dokter wanneer je blauwachtige vingers, tenen, oorlellen, handen, lippen of wangen hebt. Dit kan ontstaan door een zuurstoftekort in het weefsel, wat kan duiden op hartfalen.

De klachten kunnen heel plotseling ontstaan of juist heel geleidelijk, en verschillen per persoon. Belangrijk is om kalm te blijven en rustig te blijven zitten of liggen. Ga niet op eigen vervoer naar het ziekenhuis, maar bel een ambulance.

Wil je geld doneren voor onderzoek naar hart- en vaatziekten? Dat kan ook online.

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

LEES OOK:

Bron: Nederlandse Hartstichting. Beeld: iStock