Dít is wat die witte lijntjes in de kipfilet echt betekenen

Ken je die witte lijntjes in de kipfilet uit de supermarkt? Onderzoekers hebben de oorzaak van die lijntjes gevonden en daar hoeven we niet meteen blij mee te zijn.

De lijntjes in de kipfilet laten eigenlijk zien dat de kip een spieraandoening had. Uit een studie van 2013 blijkt dat als er op kipfilet van die witte lijntjes zitten de kip veel meer vet dan proteïne heeft. De spiermassa is door het hoge percentage vet heel laag.

Grote vraag

Dat heeft allemaal te maken met de grote vraag naar kip waardoor de boer in weinig tijd grote kippen moet laten groeien. Dat is niet alleen slecht geweest voor de gezondheid van de kip, maar het heeft ook gevolgen voor het klaarmaken van het vlees. Door die lijntjes marineert de kip minder goed én krimpt het tijdens het bakken. De lijntjes hebben geen gevolgen voor onze gezondheid, maar voor de kip is het niet fijn geweest. Misschien in de supermarkt toch even op zoek naar kip die de lijntjes niet heeft? Dat is voor iedereen beter.

Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: iStock