Dit kledingstuk kan zorgen voor cellulite

Iedere vrouw heeft last van cellulite, maar gelukkig hebben we kleding om die putjes te verbergen. Al kan die kleding júist de boosdoener zijn.

Té strakke kleding

Draag je vaak skinny jeans? Dit is namelijk een van de veroorzakers. Strakke kleding rond je dijbenen kan de doorbloeding verlagen en dat is niet goed voor je huid. De kans op cellulite wordt daardoor groter. Daarnaast is het ook van belang wat voor soort ondergoed je draagt. Als je een doorzichtige lijn over je cellulite zou tekenen, zal je vanzelf zien dat daar vaak de elastiek band van onderbroek zit. Als dat zo is, is het beter om van ondergoed te veranderen.



Sinaasappelhuidje

Cellulite komt vooral voor bij vrouwen. Slechts 10 procent van de mannen heeft het, tegenover 90 procent van de vrouwen. Maar wat zijn de andere oorzaken van het sinaasappelhuidje en nog belangrijker: wat kun je er tegen doen?

Niet alleen stevige vrouwen

Het gerucht dat alleen stevige vrouwen er last van hebben klopt niet helemaal. Ook slanke dames hebben kans op cellulite, want het heeft met je hormonen te maken. Tijdens je puberteit en als je ouder wordt heb je meer last van cellulite. Maar als je gewicht (snel) omhoog gaat, heb je er wel meer kans op. Daarnaast is de een er simpelweg vatbaarder voor dan de ander, want het is genetisch bepaald.

Gezondere leefstijl

Wat je eet bepaalt niet of je cellulite hebt ja of nee, maar wel de hoeveelheid ervan. Door het juiste voedsel te eten kun je de bobbelige huid wat verminderen. Door bijvoorbeeld minder vet, zout en koolhydraten en meer groenten en fruit te eten.

Sterke huid

Het is trouwens onzin dat alleen vrouwen die niet helemaal fit en in vorm zijn cellulite krijgen, maar sporten en dan met name cardio (fitness) kan het wel zichtbaar verminderen. Door je huid te versterken, valt de cellulite namelijk minder op.

Stop met smeren

Je kunt in ieder geval stoppen met het smeren van crèmpjes. Volgens medische kliniek Mayo Clinic heeft geen enkel onderzoek kunnen aantonen dat het smeren van een bepaalde crème zin heeft. Ook liposuctie zal de cellulite niet verminderen, het haalt namelijk alleen het vet weg.

Door goed voor jezelf te zorgen, gezond te eten en te leven kun je de cellulite verminderen. Maar accepteer het dat je er waarschijnlijk nooit helemaal vanaf komt en dat 90 procent van de vrouwen het heeft.

